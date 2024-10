Coreia do Norte explode estradas que conectam a Seul

A China se manifestou a respeito do episódio, pedindo que ambas as Coreias evitem uma nova escalada, após as explosões das estradas por parte de Pyongyang. "As tensões na península coreana não atendem aos interesses comuns de todas as partes, e a prioridade é evitar uma nova escalada do conflito", declarou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

"Batalha" de drones e balões

Primeiramente, militares do sul negaram ter enviado drones para o território da Coreia do Norte. Depois, porém, recusaram-se a comentar o episódio, mesmo que Pyongyang tenha acusado Seul diretamente, inclusive classificando o hipotético envio de novos drones como "uma declaração de guerra".

Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, disse que Pyongyang obteve "provas claras" de que militares sul-coreanos são responsáveis pelos drones: "Os provocadores pagarão um preço alto", afirmou. A Coreia do Norte disse ainda que os americanos, que têm aliança militar com a Coreia do Sul, também deveriam ser responsabilizados.

Há meses, ativistas sul-coreanos enviam objetos voadores como balões e drones para o norte carregando panfletos contra o regime nortista. No caso dos drones, normalmente feitos de metal, os ativistas constroem exemplares com um material semelhante ao isopor, o que dificulta a detecção por parte de autoridades de ambos os lados.

Em 26 de dezembro de 2022, a Coreia do Sul afirmou que drones do Norte invadiram seu espaço aéreo, forçando-a a disparar tiros de advertência e a mobilizar aeronaves. Foi a primeira vez desde 2017 que drones norte-coreanos cruzaram o espaço aéreo do Sul.