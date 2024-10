Lula embarca para cúpula do Brics com presença de Putin na Rússia

A nova formação do bloco tem sido vista com cautela por reunir novos regimes autoritários e antiocidentais a democracias consolidadas como o Brasil. Já o Kremlin tem tomado o encontro como um triunfo diplomático que o ajudará a construir uma aliança capaz de "desafiar a hegemonia" ocidental. No último encontro do bloco, na África do Sul, Putin não esteve presente para contornar a ordem de prisão emitida contra ele pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Com Brics, Rússia contesta isolamento

Ao reunir o Brics em Kazan, o Kremlin "pretende mostrar que a Rússia não só não está isolada, como também tem parceiros e aliados", disse à agência de notícias AFP o analista político Konstantin Kalachev, baseado em Moscou.

"Acreditamos que o Brics é um protótipo de multipolaridade, uma estrutura que une os hemisférios sul e leste com base nos princípios de soberania e respeito mútuo", disse Yuri Ushakov, assessor do Kremlin.

Os Estados Unidos rejeitam a ideia de que o Brics poderia se tornar um "rival geopolítico", mas expressaram preocupação com o fato de Moscou flexionar sua força diplomática, enquanto endurece o conflito na Ucrânia e reforça seus laços com China, Irã e Coreia do Norte.

O Ocidente acredita que a Rússia está usando o grupo para expandir sua influência e promover suas próprias narrativas sobre a guerra.