COP30 e mudanças climáticas ficam em segundo plano na eleição de Belém - Realidade e problemas da população da cidade ainda estão muito distantes da principal conferência global sobre mudanças climáticas, dizem analistas. Capital do Pará sediará evento em novembro de 2025.De tanto ver e ouvir a sigla COP no hotel onde trabalha, no centro de Belém, no Pará, Gilvane Souza resolveu pesquisar seu significado na internet. Moradora do bairro de Guamá, na periferia da cidade, ela trabalha há uma década como faxineira no prédio que tem sido usado para reuniões da organização da conferência. "Não sabia que a gente estava tão importante assim", dizia ela há um mês, entre a jocosidade e uma constatação bastante popular de que o estado fica esquecido no mapa social do Brasil. "Mas, para falar a verdade, não entendi até agora o que é essa COP. Só sei que vão falar sobre a floresta lá", continuava.

Em novembro de 2025, a capital paraense receberá a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP). Será a primeira vez que ela acontecerá, neste formato, no Brasil. Por isso mesmo, os investimentos têm sido altos: em torno de R$ 4 bilhões entre recursos do governo federal e acordos tributários com empresas, como a mineradora Vale, por exemplo.

Especialistas ouvidos pela DW apontam que essa distância que boa parte da população mantém da COP30 se refletiu na campanha eleitoral de Belém. Quase todos concordam que isso foi, antes de tudo, uma estratégia política – e acertada. "Os candidatos sabem que a maioria do eleitorado não tem ideia do que é COP. Para eles, não faz sentido investir tempo e dinheiro em um assunto sem retorno nas urnas", diz Marco Antônio Lima, professor de Desenvolvimento Socioambiental na Universidade do Estado do Pará (UEPA).