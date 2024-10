Índia quer endurecer leis após caos aéreo causado por falsas ameaças de bomba

Nesta terça-feira, outros cerca de 50 voos foram alvos de "trotes", incluindo rotas operadas pela Air India (13 voos), IndiGo (13), Akasa Air (12) e Vistara (11). Na noite de segunda-feira, três voos da IndiGo com destino a Jeddah foram desviados para outros aeroportos na Arábia Saudita e no Catar.

Na sexta-feira à noite, um voo da Vistara de Nova Déli para Londres foi desviado para Frankfurt, na Alemanha, após uma ameaça de bomba publicada na rede social X. Em Singapura e no Reino Unido, caças chegaram a ser enviados para escoltar aviões de companhias indianas que haviam recebido ameaças. Na semana passada, um voo da Air India também teve que pousar no Canadá – país que mantém relações tensas com a Índia – após uma ameaça de bomba.

Na segunda-feira, em entrevista a um jornal local, um oficial de segurança da aviação civil da Índia descreveu o padrão das intimidações como repetitivo e coordenado. Segundo ele, o objetivo aparente é "perturbar o setor de aviação, criar pânico e manter as agências de segurança em alerta".

Índia está levando ameaças a sério, diz ministro

"Mesmo que as ameaças de bomba sejam farsas, essas coisas não podem ser ignoradas", disse na segunda-feira o ministro da Aviação Civil da Índia, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, acrescentando que "segurança e proteção" são prioritárias e que os controles nos aeroportos foram reforçados.

O ministro acrescentou que o governo também planeja aprovar uma nova lei para incluir os infratores em uma lista de barrados de voar. Além disso, o governo planeja alterar a Lei de Aviação Civil de 1982 para que eles possam ser presos e investigados sem ordem judicial.