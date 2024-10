'Após eleição, vamos pressionar Lira por anistia a Bolsonaro', diz Valdemar

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou à coluna que vai pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), para colocar em votação a PEC da Anistia, incluindo um perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele afirma que as negociações começam na semana que vem após as eleições municipais e que vai aproveitar a força política das vitórias da centro-direita. Também diz que a barganha pode incluir o apoio para a escolha do novo presidente da Câmara.

"È vida ou morte para nós. Só temos Bolsonaro como opção para 2026", justificou Valdemar. O desejo do dirigente do PL é que o ex-presidente recupere seus direitos políticos.