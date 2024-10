"Não embruteçam": o que professores diriam a colegas novatos

Amanda da Costa, professora de Matemática há quatro anos no Pará, diz: "É importante lembrar que, apesar dos desafios, esta é uma carreira transformadora. A educação tem o poder de impactar vidas e comunidades, e o professor desempenha um papel fundamental nesse processo. É uma profissão que exige dedicação, paciência e constante aprendizado, mas que também oferece grandes recompensas emocionais ao vermos o crescimento e o sucesso dos alunos."

Para Raul Anderson, do Amapá, apesar das dificuldades, o saldo é positivo: "As vantagens são enormes: a oportunidade de impactar vidas e moldar o futuro e o aprendizado constante que essa profissão proporciona. Além disso, a conexão que você forma com os alunos pode ser uma das experiências mais enriquecedoras da sua vida. Mantenha a paixão pela educação e busque sempre seu desenvolvimento pessoal e profissional."

Guilherme Lima, professor de História há seis anos no estado de São Paulo, tem uma visão semelhante: "Entre o desinteresse e o desrespeito de alguns e a desvalorização social e econômica de outros, a esperança de fazer a diferença na vida de alguns poucos brilha firme e forte, ofuscando a maioria dos problemas. Com isso, quero dizer que, apesar de tudo, o lado bom de ser professor é tão bom que, sinceramente, compensa o esforço."

Como agir na profissão?

"Não embruteça", aconselha a professora Érica Fernanda, atuante há 14 anos na disciplina de Sociologia. Achei a frase muito potente. Eu mesmo, autor desta coluna, visitei inúmeras escolas de vários estados do país, e sempre faço questão de falar com os professores. Já vi incontáveis casos de docentes que diziam simplesmente não estar mais tão motivados e animados quanto no início. É uma grande pena, mas compreensível dado o contexto. Acredito que o importante é se lembrar das razões que fizeram com que a decisão de ser professor fosse tomada.

Jonas Gabriel, também professor de Sociologia, na rede catarinense, aconselha a um novato: "Que a vontade criativa e a perspectiva de defesa da educação pública sejam o norte a te motivar."