Cada vez menos americanos confiam nos resultados das urnas - Desconfiança com relação aos resultados tem crescido nos últimos anos, especialmente entre os republicanos. No estado decisivo da Geórgia, apoiadores de Trump controlam a junta eleitoral.O número é recorde: mais de 310 mil eleitores depositaram seu voto só em 15 de outubro, o primeiro dia de votação antecipada no estado da Geórgia, no sul dos EUA. Isso é mais do que o dobro do que no primeiro dia de votação antecipada das eleições de 2020.

Nos Estados Unidos, dia de eleição não é domingo nem feriado, mas sempre uma terça-feira. E nesse dia é comum longas filas se formarem do lado de fora das seções eleitorais. Quem não tem tempo para ficar horas na fila, ou por qualquer outro motivo não puder votar no dia da eleição, que neste ano será em 5 de novembro, pode antecipar seu voto na maioria dos estados.

Se dependesse só da vontade da junta eleitoral da Geórgia – a autoridade responsável pela realização das eleições nesse estado – os funcionários eleitorais teriam muito trabalho depois de 5 de novembro. No final de setembro, a junta eleitoral aprovou uma regra segundo a qual as cédulas de votação deveriam ser contadas manualmente no estado.