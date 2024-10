Semente "ressuscitada" pode ser chave para mistério bíblico - Cientistas fizeram germinar em 2010 uma semente datando de cerca de mil anos. Resina produzida agora pela "bela adormecida" evoca o bálsamo "tsori", citado em vários livros da Bíblia por suas propriedades miraculosas.Uma semente não identificada, encontrada décadas atrás numa caverna do deserto da Judeia, pode ser a chave para um dos mistérios botânicos da Bíblia, e cientistas conseguiram agora fazer germinar a partir dela uma árvore de mais de mil anos. Apelidada "Sheba", ela pode ser a fonte do enigmático bálsamo "tsori", mencionado nas escrituras por suas supostamente miraculosas propriedades curativas.

Como relata o artigo publicado em setembro na revista científica Communications Biology, cerca de 40 anos atrás arqueólogos descobriram na região de Wadi el Makkuk uma semente originária dos anos 993 a 1202, segundo a datação por radiocarbono. Ela permaneceu esquecida no Instituto de Arqueología da Universidade Hebraica, até que a cientista Sarah Sallon, do Centro de Pesquisa de Medicina Natural Louis Borick, em Jerusalém, resolveu lhe dar uma segunda oportunidade.

Com apoio da diretora do Centro de Agricultura Sustentável do Instituto Arava, Elaine Solowey, a semente foi plantada em 2010. Cinco semanas mais tarde, emergia uma plantinha e, passados 14 anos, "Sheba" já mede quase três metros e começou a produzir resina.