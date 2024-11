O que é e como funciona o Colégio Eleitoral dos EUA

Embora não exista uma lei constitucional que exija que os delegados votem no candidato que receber o voto majoritário em seu estado, é extremamente raro um voto contra a vontade do eleitorado. Na história dos EUA, mais de 99% dos eleitores votaram como prometido.

É possível perder no voto popular e se tornar presidente?

Sim, como já ocorreu cinco vezes na história dos EUA. Em 2016, Donald Trump perdeu no voto popular por quase 3 milhões de votos, mas venceu no Colégio Eleitoral. George W. Bush perdeu no voto popular, mas venceu no Colégio Eleitoral contra Al Gore em 2000. Nos anos 1800, houve três casos.

E se nenhum candidato obtiver a maioria?

No raro caso de empate, com ambos os candidatos recebendo 269 votos do Colégio Eleitoral, a Câmara dos Deputados tem a tarefa de decidir o vencedor. Cada delegação estadual receberia um voto, e uma maioria de 26 votos seria necessária para vencer. Até agora, nunca houve um empate no Colégio Eleitoral.

Quando o vencedor é anunciado?