País que fez dos vapes sensação internacional agora quer bani-los

O passo atrás nas políticas de incentivo ao uso do vape, segundo o ministro da Saúde Pública e Prevenção do Reino Unido, Andrew Gwynne, tem como um dos objetivos evitar o crescimento do tabagismo justamente na população jovem. "Sabemos que os descartáveis ??são o produto escolhido pela maioria das crianças que usam vape hoje em dia", diz, em comunicado publicado no fim de outubro pelo governo.

O plano para proibir os vapes descartáveis foi apresentado em janeiro deste ano, pelo governo anterior, dos conservadores. Sob o atual governo trabalhista, o primeiro-ministro, Keir Starmer, anunciou que o Reino Unido também realizará a "maior intervenção de saúde pública numa geração" com a criação de uma nova lei sobre o tabagismo. O vício em nicotina é a principal causa de doenças e mortes evitáveis no Reino Unido.

A pauta ambiental como razão

Não é apenas a questão de saúde que influencia a mudança de posicionamento do Reino Unido com relação aos cigarros eletrônicos. Por trás da virada no discurso, pesa também uma preocupação com o meio ambiente e o impacto que o descarte do material causa. "É por isso que estamos proibindo os vapes de uso único, para acabar com a cultura do descartável no país", afirmou a ministra da Economia Circular, Mary Creagh, em comunicado do governo.

De acordo com a Material Focus, uma ONG que trabalha com reciclagem, 7,7 milhões de cigarros eletrônicos são vendidos por semana no Reino Unido e cinco milhões deles foram descartados nas ruas ou nas lixeiras em 2023. A quantidade é quatro vezes maior do que o registrado em 2022 e equivale a um descarte a cada oito segundos. Em 2022, foram 40 toneladas de lítio de vapes descartados, o suficiente para abastecer 5 mil veículos elétricos.

Os dispositivos são considerados lixos eletrônicos e preocupam porque contêm produtos químicos dentro deles, além das baterias de lítio, que podem causar incêndios se descartadas em lixo comum ou reciclável. A Material Focus estima que até 80% do material usado para fazer os vapes pode ser reciclável, entre eles alumínio, aço e cobre.