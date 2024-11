Enchente na Espanha: governo envia mais 10 mil brigadistas para auxiliar nas buscas

Comissão de ministros tenta diminuir impacto econômico

Uma comissão interministerial será criada nesta semana para trabalhar pela reconstrução e recuperação econômica nas áreas afetadas.

O ministério das Finanças e a vice-presidência do governo autorizaram Valência a fazer todas as despesas emergenciais necessárias, "sem qualquer limite de recurso".

Ainda foram criadas cem posições administrativas para interinos que se juntarão a subdelegações do governo a partir de segunda-feira, para acelerar o processamento da ajuda financeira.

O governo também solicitou à Comissão Europeia recursos do Fundo Europeu de Solidariedade.

A tempestade que provocou as enchentes na terça-feira se formou quando o ar frio se deslocou sobre as águas quentes do Mediterrâneo, um movimento comum nesta época do ano.