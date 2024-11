Ritmo do desmatamento na Amazônia cai e é o menor em 9 anos

Como no ano passado, o desmatamento se concentrou especialmente na região do Matopiba, acrônimo para os estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para onde se expande a fronteira agrícola. No período analisado, esta área concentrou 76% do corte total do Cerrado.

O cenário preocupante no bioma levou o governo federal a assinar um pacto com os estados para controlar o desmatamento ilegal. Dentre as medidas em vigor está uma lista atualizada constantemente feita pelo ministério e entregue às secretarias estaduais com indicações das propriedades que desmataram mais de 50 hectares. Desta maneira, é esperado que equipes de fiscalização estadual ajam com rapidez.

Repercussão

Para o Observatório do Clima, os números são um "trunfo do país" e uma "vitória para Lula e Marina Silva" no dia em que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, resultado que é visto como uma ameaça ao regime climático multilateral às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP), que ocorre neste ano em Baku, no Azerbaijão.

"O mundo precisa de um líder na agenda de clima, e o governo Lula tem todas as chances de assumir esse papel. Compromissos pelo fim do desmatamento e a eliminação do uso de combustíveis fósseis são o passaporte para essa liderança", afirma Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. "Os números de desmatamento de 2024 são uma enorme credencial para o Brasil, mas é preciso ir além. Precisamos de ambição e ousadia."

Mariana Napolitano, diretora de estratégia do WWF-Brasil, defende que a queda precisa ser mantida até que a destruição na Amazônia seja zerada. "Não podemos esquecer que, apesar da boa notícia, a floresta está perto do ponto a partir do qual não conseguirá se sustentar. Isso significa que qualquer desmatamento adicional coloca em risco os serviços ecossistêmicos dos quais todo o país depende, já que a floresta desempenha um papel crucial para a segurança hídrica e energética do país, para a regulação do clima do continente e para o combate à emergência climática", declarou à DW.