Ciência pode ter desvendado milagre da pesca descrito na Bíblia

Em um estudo publicado no fim de outubro na revista Water Resources Research, pesquisadores sugerem que um fenômeno incomum causado pelo vento, temperatura e ondas pode ter levado o grande cardume em direção à costa, facilitando a captura.

Para chegar a essa conclusão, os especialistas estudaram a alta mortandade de peixes ocorrida no Mar da Galileia em 2012, que ocorreu devido a um fenômeno chamado seicha, que faz com que a água fria e anóxica (pobre em oxigênio) suba das profundezas do lago para a superfície.

Ondas de tamanho significativo são geradas por mudanças de temperatura e ventos intensos que causam um acúmulo maciço de peixes na margem do lago, limitando sua capacidade de se mover e respirar, causando sua morte em massa.

Pode ter ocorrido há cerca de 2 mil anos

Os pesquisadores veem uma ligação entre as histórias bíblicas que relatam capturas milagrosas nas margens do lago e o fenômeno de alta mortalidade de peixes que ocorreu em 2012.

"Hoje, os eventos de mortandade de peixes ocorrem no mesmo local do lago onde o milagre bíblico dos pães e peixes e, presumivelmente, a pesca milagrosa ocorreram dois milênios antes do presente", escreve a equipe em seu estudo.