'Quem quiser copiar meu pai está ferrado': quem são os herdeiros do Bahamas

A decoração do clube inclui sofás confortáveis, que convidam os clientes ao relaxamento Imagem: Divulgação/Rodrigo Zorzi

'Houve muito roubo'

A retomada dos negócios não foi tranquila. Os irmãos contam que encontraram diversos problemas operacionais e financeiros.

"Na minha primeira semana, coloquei um controller [profissional que supervisiona as funções contábeis] para trabalhar nas finanças", diz o herdeiro.

Não posso dar detalhes porque está rolando um processo e uma investigação criminal, mas houve muito roubo. No cartão de crédito do Oscar, no caixa da empresa, compras que tinham sido feitas e a mercadoria nunca chegou. Desvio de verba, desvio de caixa de movimento diário. Trocamos 18 funcionários, 100% da equipe administrativa. E valeu a pena.

Aratã

A reabertura do Bahamas aconteceu no dia 6/9, dia do sexo, após o clube ficar fechado desde dezembro de 2023. A reinauguração também marcou a comemoração dos 30 anos da casa. Nesse tempo de vida, o Bahamas passou por altos e baixos.