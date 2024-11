Brasil quer ser líder ambiental enquanto investe em petróleo

"Estamos agora discutindo o papel das baterias. Tem horas que a gente tem energia eólica e solar sobrando e ela acaba sendo desperdiçada por não termos ainda como armazená-la. Mas este é um problema mundial, não exclusivamente brasileiro", cita Baitello como um dos desafios a serem sanados.

Araújo comemora os avanços na área de energia elétrica. Mas é preciso seguir com cuidado, diz. "Todo esse esforço precisa seguir as salvaguardas socioambientais necessárias, e isso se aplica na questão das usinas solares e eólicas", aponta, mencionando casos de desrespeito a comunidades tradicionais no Nordeste.

Subsídio maior ao sujo do que ao limpo

A maior participação das fontes eólica e solar vieram junto com incentivos fiscais. Um levantamento recente do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) mostra que os subsídios às renováveis passaram de R$ 14,24 bilhões em 2022 para R$ 18,06 bilhões no ano passado, alta de 26,82%.

O número ainda é tímido quando se compara com os combustíveis fósseis. No ano passado, os subsídios somaram R$ 81,74 bilhões, quase 82% do total. É como se, para cada real de subsídio a fontes renováveis de energia, R$ 4,52 subsidiam os fósseis, calcula o instituto.

"É preciso implementar uma política pública de transição energética com justiça social, que tenha como uma de suas fontes de financiamento os recursos públicos oriundos da renda petroleira. Assim, os custos deixariam de ser arcados pelos consumidores de energia elétrica, por intermédio dos encargos tarifários", recomenda o relatório do Inesc.Autor: Nádia Pontes