Indicada por Trump para Educação responde processo por abuso sexual

Linda McMahon, indicada por Donald Trump para liderar o Departamento de Educação dos EUA, responde a um processo aberto em outubro por suposta exploração sexual de adolescentes.

O que aconteceu

Linda e o marido teriam permitido abusos sexuais cometidos por um funcionário da WWE, uma empresa de luta livre que comandavam na década de 1980. Ela nega as acusações, segundo a CNN Internacional.

As supostas vítimas, que tinham entre 13 e 15 anos na época, trabalhavam com a montagem e desmontagem dos ringues. De acordo com a acusação, os crimes foram cometidos pelo locutor Melvin Phillips Jr., morto em 2012.