Comitê da ONU acusa Israel de genocídio em Gaza; chefe da diplomacia da UE propõe suspender diálogo

O documento da ONG foi elaborado com base em entrevistas com palestinos em Gaza, imagens de satélite e informações publicamente disponíveis até o mês de agosto.

Embora Israel alegue que alertas civis para que deixem determinadas regiões por sua própria segurança, Nadia Hardman, da HRW, alega que não tem cabimento que o Exército justifique o deslocamento de civis "apenas com a presença de grupos armados". Segundo ela, o direito internacional determina que esse deveria ser sempre comprovadamente o último recurso.

Um porta-voz do Ministério do Exterior israelense reagiu ao relatório da HRW afirmando que o país vê todo o sofrimento de civis como tragédia, "enquanto o Hamas vê todo o dano a civis como estratégia", e acusou o grupo de usá-los como "escudo humano".

Chefe da diplomacia europeia propõe suspensão de diálogo com Israel

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou nesta quinta-feira que vai propor a seus pares a suspensão do diálogo político com Israel. Ele alega estar preocupado com violações de direitos humanos e do direito internacional cometidos pelo país no contexto da guerra.

A proposta será apresentada aos ministros do exterior dos 27 países-membros da União Europeia em reunião na próxima segunda-feira, mas depende de aprovação unânime para de fato se concretizar – algo considerado improvável.