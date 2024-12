Médico confirma ter atendido Silveira; ida do hospital até casa leva 25 min

A coluna esteve na tarde desta terça-feira (24) no hospital e conseguiu falar com o médico por meio de colegas que trabalham no local.

Condenado por 8 anos e 9 meses de prisão por atos antidemocráticos e por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Silveira teve seu livramento condicional revogado por não cumprir o horário de recolher.

O ex-deputado alega que teve uma crise renal e foi ao hospital na cidade serrana do Rio de Janeiro.

Silveira deu entrada no hospital Santa Tereza, um hospital particular, num prédio de arquitetura colonial, no centro de Petrópolis, às 22h59 do sábado, dia 21 de dezembro.

Ele se queixava de dor lombar, com irradiação para o flanco, e contou ao plantonista da emergência do seu histórico de insuficiência renal.

No Santa Tereza, trabalham dois plantonistas por turno de 12 horas.