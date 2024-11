Norte-coreanos deixam país pela primeira vez para lutar na Ucrânia

"Muitos desses soldados são apenas humildes garotos do interior ou oficiais subalternos que verão o mundo além das fronteiras da Coreia do Norte pela primeira vez. Isso certamente os fará entender que seu país é isolado e extremamente pobre", avalia Andrei Lankov, professor russo de história e relações internacionais da Universidade Kookmin, de Seul, na Coreia do Sul.

Lankov também afirma que "mesmo que muito do que eles irão ver esteja nas linhas de frente, vilarejos danificados por batalhas e assim por diante, eles ainda poderão observar o interior da Rússia antes de chegarem lá. E, inevitavelmente, começarão a se perguntar por que seu país não é tão desenvolvido quanto a Rússia".

Retorno com restrições

Aqueles que sobreviverem à guerra voltarão para casa com uma visão de mundo que contradiz a propaganda do regime, que insiste que a Coreia do Norte é uma das nações mais felizes e avançadas do mundo. Analistas, no entanto, acreditam que esses soldados evitarão expressar críticas, mesmo para seus familiares e amigos. A polícia secreta da Coreia do Norte é famosa por tratar questionamentos ao regime ou à sociedade como traição, aplicando punições severas.

"Esses soldados cresceram sabendo o que não podem dizer, e não serão heróis suicidas, falando abertamente sobre suas experiências. Eles também se beneficiarão da aura de heróis da nação, e Kim Jong-un [líder norte-coreano] os recompensará generosamente", analisa Lankov.

"Haverá um impacto sobre esses soldados devido ao que eles veem e fazem na Rússia, mas não podemos esperar que isso seja politicamente significativo, ao menos não nas próximas décadas", complementa.