Argentina manda prender brasileiros foragidos do 8 de janeiro; dois já foram capturados - Judiciário argentino expediu mandados de prisão contra 61 bolsonaristas condenados no Brasil por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.A Argentina capturou dois dos 61 bolsonaristas alvos de mandados de prisão e que se esconderam no país após participarem dos atos golpistas em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

Rodrigo Moro Ramalho, condenado a 14 anos de cadeia, foi detido nesta sexta-feira (15/11). No dia anterior, as autoridades haviam prendido Joelton Gusmão Oliveira, condenado a 17 anos de reclusão.

As ordens de prisão atendem a um pedido das autoridades brasileiras, e caberá ao Judiciário argentino decidir sobre a extradição deles. Os brasileiros têm condenações pendentes no Brasil, e são considerados foragidos.