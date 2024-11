Scholz pede a Putin "paz justa e duradoura" na Ucrânia

A Ucrânia vem enfrentando condições cada vez mais difíceis nas frentes de batalha, em meio à escassez de armamentos e de pessoal, enquanto as forças russas fazem avanços.

"O chanceler pediu que a Rússia mostre disposição para entrar em negociações com a Ucrânia com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura", disse o porta-voz, em nota. "Ele enfatizou a determinação inabalável da Alemanha em apoiar a Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa pelo tempo que for necessário."

Zelenski foi contra telefonema

Segundo o porta-voz, Scholz falou com Zelenski antes de sua ligação com Putin, e iria informar o líder ucraniano sobre o resultado da conversa.

Uma fonte no gabinete presidencial da Ucrânia citada pela agência Reuters relatou que Zelenski teria alertado o chanceler federal alemão contra falar com Putin por telefone, dizendo que isso reduziria o isolamento do líder russo e manteria a guerra.

"O presidente disse que isso só ajudaria Putin ao reduzir seu isolamento. Putin não quer paz de verdade, ele quer uma pausa", disse a fonte. "Falar com ele deixará Putin mudar o cenário e manter a guerra acontecendo. Não trará paz, porque Putin apenas repetirá as mentiras que ele vem contando há anos, fazendo parecer que ele não está mais isolado."