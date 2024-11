Alemanha vê sabotagem em ruptura de cabo submarino no Mar Báltico

O comando marítimo da Otan (Marcom) avalia que as ameaças a estruturas submarinas vêm aumentando. "Esses ataques demonstram o quão vulneráveis essas infraestruturas podem ser. A Otan está aumentando as patrulhas nas proximidades dessas instalações."

No início do ano, a Marcom alertara que a segurança de quase um bilhão de pessoas em toda a Europa e na América do Norte estava sob ameaça das tentativas russas de atingir as extensas vulnerabilidades das infraestruturas subaquáticas, incluindo as usinas eólicas, que, segundo a entidade, estariam vulneráveis a ataques.

Eventos semelhantes em anos recentes

Em setembro de 2022, explosões romperam ambos os trechos do gasoduto russo Nord Stream 1 e um dos dois trechos do Nord Stream 2 perto da ilha dinamarquesa de Bornholm. Os gasodutos transportavam gás natural da Rússia para a Alemanha e a Europa central. O caso ainda não foi totalmente esclarecido, mas há fortes indícios de sabotagem – e os principais suspeitos são pessoas supostamente leais à Ucrânia.

Em outubro de 2023, o gasoduto Balticconnector entre a Finlândia e a Estônia foi danificado em um episódio que as autoridades finlandesas disseram ter sido provavelmente um ato deliberado. A Finlândia e a China estão envolvidas em conversações diplomáticas desde outubro do ano passado sobre o possível papel de um navio de carga registrado em Hong Kong nos danos causados ao gasoduto.

Também em outubro de 2023, a Suécia relatou que um cabo submarino com a Estônia havia sido danificado.