Brasil e China assinam 37 acordos, sem adesão brasileira à Rota da Seda

"O agronegócio continua a garantir a segurança alimentar chinesa. O Brasil é, desde 2017, o maior fornecedor de alimentos para a China", afirmou Lula. "Em 2023, o comércio bilateral atingiu recorde histórico de 157 bilhões de dólares. O superávit com a China é responsável por mais da metade do saldo comercial global brasileiro", completou.

Telebras celebra acordo com rival de Space X

O texto também estipulou um "memorando de entendimento" entre a Telebras, empresa vinculada ao Ministério das Comunicações, e a gigante de tecnologia chinesa Shanghai Spacesail Technologies para o provimento de serviços e soluções de telecomunicações no Brasil.

O acordo abre espaço para a SpaceSail estudar a demanda e entrar no mercado brasileiro de internet por satélite, hoje dominado por sua concorrente direta, a Starlink, do bilionário Elon Musk. Em entrevista à Bloomberg na terça-feira, o CEO da SpaceSail disse que pretende disponibilizar o serviço no Brasil até 2026.

O acordo pode frustrar o avanço da empresa de Musk no Brasil. O bilionário acumula embates com autoridades brasileiras, mas ganhou poder de pressão após ser nomeado chefe do Departamento de Eficiência Governamental de Donald Trump, cargo que assume a partir do ano que vem.

O acordo entre Brasil e China também avança em outros temas. Os dois governos assinaram, por exemplo, memorandos de entendimento para aplicação de tecnologia nuclear para geração de energia, desenvolvimento de inteligência artificial e cooperação nas áreas de turismo, esporte e cultura.