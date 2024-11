[Coluna] Lula reposiciona o Brasil no palco global - Assinatura da declaração final do G20 por todos os participantes foi uma vitória dos diplomatas brasileiros. Mas no tocante ao clima ou aos atuais conflitos, texto não passa de uma compilação de lugares-comuns vagos.Na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por fim conseguiu o que queria, e muitos observadores consideravam improvável: uma declaração final conjunta em que os três temas mais importantes de sua agenda foram registrados: combate à fome e pobreza, transição energética e reforma das instituições globais. Essa é a boa mensagem do evento – a única, em meio a formulações vagas e uma comunidade mundial dividida.

Agora a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza do mandatário brasileiro conta com o apoio de 82 países, inclusive da Argentina, cujo presidente, Javier Milei, acabou não concretizando a ameaça de boicotar a declaração final. Seria interessante descobrir como o pessoal de Lula conseguiu que o rebelde rockstar político de penteado indomável não transformasse o G20 num fiasco total. Pois é o que parecia, desde que Milei se manifestara publicamente contra quase todos os planos do Brasil para o documento conclusivo.

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é a maior conquista do Rio, também para Lula pessoalmente. Já durante seus dois mandatos presidenciais anteriores, de 2002 a 2010, ele tentou inutilmente lançar um projeto global de combate à fome e à pobreza. Agora essa sua causa tão íntima parece estar no bom caminho – embora seja sempre bom ter cautela com as promessas ultra nebulosas que um acordo do G20 representa.