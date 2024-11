Alemanha precisa de 288 mil imigrantes qualificados por ano, diz estudo

Embora a contração média de 10% se aplique ao estado mais populoso do país, a Renânia do Norte-Vestfália, os estados demograficamente menos populosos, como a Turíngia e a Saxônia-Anhalt, na antiga Alemanha Oriental, e o pequeno estado de Saarland, na fronteira com a França, seriam ainda mais afetados.

Mesmo regiões tradicionalmente mais fortes economicamente, como Baviera e Baden-Württemberg, não ficariam completamente ilesas. Já grandes cidades como Hamburgo e Berlim, que já se beneficiam de altos níveis de imigração, sofreriam um impacto menos negativo, de acordo com o estudo.

O estudo foi assinado por Alexander Kubis, do Instituto de Pesquisa de Mercado de Trabalho e Formação Profissional (IAB), da Alemanha, e Lutz Schneider, da Universidade de Coburg. A pesquisa se baseia em dados do Instituto Federal de Formação Profissional (BIBB).

Problema afeta toda a Europa

Praticamente todos os países-membros da União Europeia (UE) se veem diante do mesmo problema: falta de mão de obra numa população cada vez mais idosa.

Como a DW mostrou, mesmo as nações que sustentam uma postura ostensiva anti-imigração tentam atrair trabalhadores estrangeiros para preencher as vagas disponíveis e manter as economias nacionais em funcionamento.