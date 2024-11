Milhares retornam ao sul do Líbano com início do cessar-fogo - Deslocados desafiam advertências das IDF para evitar áreas previamente evacuadas. Líderes mundiais saúdam pausa nas hostilidades entre Israel e Hezbollah por 60 dias, acenando com a perspectiva de paz duradoura.Milhares de habitantes do sul do Líbano desalojados há meses estão voltando para suas casas em meio a celebrações, desde que o cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita Hezbollah entrou em vigor, na manhã desta quarta-feira (27/11).

Apesar da advertência das Forças de Defesa Israelenses (IDF) para que os libaneses se mantenham longe das áreas previamente evacuadas, longos engarrafamentos se formaram nas estradas que levam à região. Pedindo paciência à população, o Exército libanês apelou para que se evitem as localidades ao longo da linha de combate e perto da fronteira, até que as tropas israelenses tenham se retirado.

Em postagem em uma rede social, a instituição afirmou que está tomando as "medidas necessárias" para implementar o cessar-fogo, e que cooperará com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) para completar a missão. Desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah em seu território, os militares libaneses têm procurado manter-se neutros.