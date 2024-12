Novos dirigentes da UE começam mandato com visita à Ucrânia - Momentos após tomarem posse, presidente do Conselho Europeu, António Costa, e chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, viajam a Kiev em sinal de apoio "inabalável" ao país.O novo presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, iniciou o seu mandato neste domingo (01/12) com uma viagem a Kiev para mostrar o apoio "inabalável" da União Europeia à Ucrânia, ao lado da alta representante da UE para Relações Exteriores, e estoniana Kaja Kallas, e da comissária europeia para Ampliação, a eslovena Marta Kos.

"Desde o primeiro dia da guerra, a UE tem estado ao lado da Ucrânia. Desde o primeiro dia de nosso mandato, reafirmamos nosso apoio inabalável ao povo ucraniano", disse Costa em uma mensagem nas mídias sociais ao chegar a Kiev, onde afirmou estar "orgulhoso" de estar ao lado de Kallas e Kos. Isso inclui apoio humanitário, financeiro, militar e diplomático, acrescentou. Ele disse que uma questão a ser discutida, além do conflito atual, seria também o "futuro europeu comum" e a integração planejada da Ucrânia à UE.

Costa e Kallas compõem a nova liderança da UE ao lado de Ursula von der Leyen. Eles foram formalmente empossados horas antes, à meia-noite, juntamente com a nova equipe de comissários sob o segundo mandato da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Eles substituíram o ex-presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o ex-diplomata principal do bloco, Josep Borrell, após as eleições europeias de junho.