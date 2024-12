Por que Trump está ameçando o Brics com tarifas? - Presidente eleito dos EUA ameaçou impor tarifas de 100% sobre as importações dos países do Brics se eles criarem uma nova moeda para rivalizar com o dólar. Mas o bloco está mesmo interessado nisso?Por que o Brics busca uma alternativa ao dólar?

As nações do Brics – o nome se refere aos membros originais do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – estão entre as economias que mais crescem no século 21. Elas estão interessadas em reduzir sua dependência do dólar americano, a moeda de reserva do mundo, usada em quase 80% do comércio global.

A maioria dos economistas concorda que o sistema financeiro dominado pelo dólar proporciona aos Estados Unidos várias vantagens econômicas importantes, incluindo custos de empréstimo mais baixos, capacidade de sustentar déficits fiscais maiores e a estabilidade da taxa de câmbio, entre outros benefícios.