China retalia EUA e proíbe exportação de metais essenciais - Pequim limitou venda para os Estados Unidos de materiais importantes para fabricação de semicondutores depois que Washington anunciou restrições visando a capacidade da China de fabricar chips avançados.No mais recente episódio da escalada de tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, a China anunciou nesta terça-feira (03/12) a proibição das exportações para os Estados Unidos de gálio, germânio, antimônio e outros minerais essenciais à indústria de tecnologia, com possíveis aplicações militares.

O Ministério do Comércio da China fez a declaração um dia após nova repressão de Washington ao setor de chips de Pequim.

Citando preocupações com a "segurança nacional", a proibição dos chamados itens de uso duplo, que têm aplicação tanto militar como civil, entra em vigor imediatamente. A proibição também exige uma revisão mais rigorosa do uso final dos itens de grafite enviados para os Estados Unidos.