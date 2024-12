Hamas e Fatah selam acordo para administrar Gaza após a guerra - Após esforços diplomáticos mediados por EUA e Egito, grupos rivais palestinos concordam em criar comitê conjunto para lidar com a reconstrução e serviços essenciais no enclave assolado pelo conflito com Israel.O grupo Hamas e o partido Fatah, do presidente palestino Mahmud Abbas, concordaram em criar um comitê conjunto para administrar a Faixa de Gaza após o fim da guerra no enclave. A informação foi divulgada nesta terça-feira (03/12) pelos negociadores dos dois grupos palestinos.

De acordo com o plano, que precisará da aprovação de Abbas, o comitê deve ser formado por 10 a 15 figuras apartidárias com competência em questões relacionadas à economia, educação, saúde, ajuda humanitária e reconstrução, segundo um esboço da proposta ao qual teve acesso a agência de notícias AFP.

Após negociações no Cairo mediadas pelo Egito, as duas facções rivais concordaram que o comitê deve administrar o lado palestino do posto de controle de Rafah na fronteira com o Egito, a única travessia para o território não compartilhada com Israel.