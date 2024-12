Fardos de cocaína aparecem em praias da Alemanha - Polícia avalia que uma ação fracassada de entrega de droga em alto-mar está por trás de fardos que vêm sendo encontrados em ilhas no Mar do Norte.Nos últimos dias, vários fardos de cocaína surgiram nas praias das ilhas alemãs de Föhr, Amrum e Sylt, no norte do país. Até o momento, 150 quilos da droga já foram descobertos.

Autoridades aduaneiras em Hamburgo afirmaram que o aparecimento dos fardos no litoral do estado alemão de Schleswig-Holstein, no Mar do Norte, pode estar relacionado com a direção das correntes marítimas. As buscas ainda continuam, principalmente na ilha de Sylt.

O departamento de investigação alfandegária de Hamburgo informou que já estão em andamento as investigações sobre a origem dos fardos, assim como sobre os meios de transporte e pessoas possivelmente envolvidas. A polícia alemã contactou as autoridades da Dinamarca, país que faz fronteira com Schleswig-Holstein. Até o momento, porém, nada foi encontrado nas praias dinamarquesas.