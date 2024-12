Décadas de vai e vem: a história do acordo Mercosul-UE

Em 2016, os dois blocos voltaram a apresentar suas respectivas propostas, e em abril de 2017 o então chanceler brasileiro Aloysio Nunes afirmou que o "acesso a mercados da União Europeia é prioridade do Mercosul".

Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com um forte discurso liberalizante. No ano seguinte, os dois blocos anunciaram durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão, que haviam concluído o acordo comercial.

No entanto, alguns países europeus se opuseram ao texto – notadamente França, Polônia e Áustria – e o aumento do desmatamento no Brasil sob o governo Bolsonaro forneceu argumentos aos europeus preocupados com o impacto ambiental do acordo. Esses fatores atrasaram a sua confirmação e as negociações foram reabertas.

Renegociação e vitória de Trump

Do lado sul-americano, Lula foi eleito novamente em 2022 e seu governo também decidiu reexaminar as condições do texto que havia sido negociado na gestão Bolsonaro.

Um novo obstáculo surgiu em 2023, quando a UE enviou ao Mercosul uma side letter exigindo compromissos ambientais extras para fechar o acordo, que foi recebida por Lula como uma "ameaça" dos europeus que modificava o equilíbrio do texto.