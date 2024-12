Tropas de Assad recuam diante de avanço de rebeldes na Síria - Regime já dá sinais de colapso. Há relatos de retirada de tropas de Homs e dos subúrbios da capital, Damasco. Rebeldes teriam tomado quase todo o sudoeste do país em 24 horas.Rebeldes que querem destituir o governo do ditador Bashar al-Assad na Síria lutavam neste sábado (07/12) pelo controle de Homs, cidade estratégica para a manutenção do regime, e avançavam em direção à capital, Damasco, numa ofensiva-relâmpago que, segundo emissários do Ocidente, pode ser concluída já na semana que vem.

A ofensiva dos rebeldes teve início na semana passada, com a tomada de Aleppo. Desde então, as linhas de defesa do governo sírio têm desmoronado numa velocidade surpreendente e inédita em 13 anos de guerra civil, reavivando um violento conflito que parecia encerrado e ameaçando uma dinastia de cinco décadas, bem como a influência do Irã na região, principal aliado de Assad.

Fontes governamentais ouvidas sob condição de anonimato pela agência de notícias Reuters afirmam ver no rápido avanço rebelde um sinal de que o regime de Assad está à beira do colapso. Um representante do governo americano estima que isso possa ocorrer daqui a entre cinco e dez dias; outro prevê que Assad poderia cair já na semana que vem.