STF obriga PM de São Paulo a manter uso de câmeras corporais - Ministro Barroso determina manutenção das gravações ininterruptas das imagens e a recomposição do total de câmeras. Decisão é derrota para governador paulista, Tarcísio de Freitas, que defendia modelo alternativo.O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinou nesta segunda-feira (09/12) a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos policiais militares do estado de São Paulo.

A determinação é uma derrota para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que desde a campanha eleitoral se posicionou contra o uso dos equipamentos e vinha tentando propor modelos alternativos.

Com a decisão, Barroso atendeu a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo e manteve o modelo atual de gravação ininterrupta das imagens nas operações, até que seja comprovada a efetividade de outro sistema de acionamento remoto das câmeras, seja automático ou intencional.