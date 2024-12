Lula passará por nova cirurgia na cabeça nesta quinta-feira

Após o procedimento, os médicos farão uma coletiva de imprensa, prevista para as 10h.

Segundo a equipe médica, Lula passou esta quarta-feira (11/12) "bem, sem intercorrências, fez fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares".

Acidente em outubro

Lula, que está com 79 anos, passou por cirurgia de emergência na terça-feira por causa de uma queda sofrida no banheiro de casa no dia 19 de outubro, quando ele bateu a nuca.

Ele foi internado na noite anterior, após sentir fortes dores de cabeça, e submetido a uma craniotomia – remoção de parte do osso do crânio – para drenar um hematoma. Desde então, o presidente segue em observação na UTI.

Na ocasião, os médicos informaram que ele continuaria internado pelo menos até o começo da semana que vem.