Braga Netto é mantido preso após audiência de custódia

A PF identificou que o general, indiciado por ser um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, como forma de "impedir ou embaraçar as investigações em curso", conforme decisão de Moraes que embasou a prisão.

A decisão sobre a prisão preventiva do general foi endossada pela Procuradoria-Geral da República, que disse haver "provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes". Para o procurador-geral, Paulo Gonet, a prisão preventiva é necessária para evitar "interferências nas investigações".

De acordo com o relatório da PF, há "diversos elementos de prova" contra Braga Netto, que teria atuado para impedir a total elucidação dos fatos e "com o objetivo de controlar as informações fornecidas, alterar a realidade dos fatos apurados, além de consolidar o alinhamento de versões entre os investigados". Entre eles, trocas de mensagens com pai de Mauro Cid para conseguir detalhes da delação.

Delação de Cid confirma interferência

Um trecho da delação de Cid também corroborou a tese da polícia. O ex-assistente de Bolsonaro afirmou à polícia que, após ter sido solto, "não só ele [Braga Netto] como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado".

Moraes ainda destaca, em sua decisão, que agentes federais encontraram um documento na sede do Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro, onde há uma transcrição de perguntas e respostas relacionadas ao acordo de delação de Cid, que tem caráter sigiloso.