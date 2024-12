Atentado mata chefe de armas químicas da Rússia - Igor Kirillov morreu após detonação de explosivo disparado à distância em Moscou. Ataque teria sido executado pelo serviço secreto ucraniano SBU.O tenente-general Igor Kirillov, chefe da defesa radiológica, química e biológica da Rússia, foi morto nesta terça-feira (17/12) num ataque a bomba em Moscou, segundo o Comitê Investigativo Russo (RIC).

A bomba foi acionada quando Kirillov, de 54 anos, estava saindo de uma casa com seu assessor, que também foi morto no atentado.

Investigadores citados pelo jornal Kommersant apontaram os serviços secretos ucranianos como os possíveis autores do ataque. Pouco depois, as agências de notícias AFP e Reuters noticiaram que o atentado "foi uma operação especial do SBU", citando fontes internas do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). Não há uma confirmação oficial dessa informação.