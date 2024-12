Funcionários da Amazon nos EUA iniciam greve a poucos dias do Natal - Paralisações atingem ao menos sete armazéns de distribuição e podem comprometer entregas de encomendas antes dos feriados de fim de ano. Sindicato acusa empresa de descumprir prazo para início das negociações.Milhares de trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos iniciaram uma greve nesta quinta-feira (19/12) para pressionar a empresa a renegociar contratos de trabalho, de acordo com o sindicato International Brotherhood of Teamsters.

O Teamsters diz representar cerca de 10.000 trabalhadores em dez instalações da Amazon. Apesar de a greve envolver uma pequena parcela dos 800.000 trabalhadores empregados nos armazéns da empresa nos EUA, a paralisação é vista como significativa, em um momento em que entidades trabalhistas impõe desafios às principais empresas de tecnologia nos EUA.

O sindicato não informou quantos trabalhadores devem participar ou qual deve ser a duração da greve.