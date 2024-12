Justiça condena ex-marido de Gisèle Pelicot a 20 anos de prisão - Na conclusão de caso que chocou a França, Dominique Pelicot foi considerado culpado de estupro com agravantes e por gravar e distribuir imagens de abusos. Outros 50 réus ainda aguardam sentença.Dominique Pelicot, o homem que passou uma década dopando sua então esposa, Gisèle Pelicot, e convidando outros homens a estuprá-la, foi condenado a 20 anos pela Justiça francesa na manhã desta quinta-feira (19/12). Outros 50 réus envolvidos neste caso que chocou a França ainda aguardam suas sentenças.

Dominique, de 71 anos, foi considerado culpado por estupro com agravantes e por gravar e distribuir imagens das violações. A pena de 20 anos é a máxima para esse tipo de caso no país. Dominique também foi considerado culpado por gravar imagens sexuais de sua filha e de suas duas noras.

A decisão foi proferida por cinco juízes de um tribunal de Avignon, no sul da França. O julgamento se estendeu por três meses e ganhou destaque mundial quando a vítima, Gisèle Pelicot, de 72 anos, decidiu romper o anonimato, exigindo que o julgamento fosse público e que as imagens dos estupros gravadas pelo ex-marido fossem exibidas no tribunal. Uma decisão que ela sintetizou com a frase "que a vergonha mude de lado".