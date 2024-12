Califórnia entra em estado de emergência após caso grave de gripe aviária

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A Califórnia decretou estado de emergência após o anúncio do primeiro caso grave de gripe aviária causada pelo vírus H5N1 em uma pessoa nos Estados Unidos. O paciente, do estado da Louisiana, "sofre uma enfermidade respiratória grave e está hospitalizado em estado crítico", disse o departamento estadual de saúde, em nota.

Esse é o 61º caso do atual surto da doença nos EUA, mas os outros pacientes sofreram apenas sintomas leves. No entanto, exames revelaram que o genótipo do vírus H5N1 do paciente da Louisiana é o D1.1, diferente do B3.13, responsável pela maior parte dos casos anteriores.