As tradições alemãs que influenciaram o Natal no Brasil - Da árvore de Natal, passando por canções e troca de cartões: saiba quais elementos e peculiaridades do Natal festejado no Brasil têm raízes na Alemanha.Em dezembro, a atmosfera natalina decora, embeleza e envolve as cidades do Brasil, da Alemanha e de vários países. Enfeites, guirlandas, sinos, músicas, luzes, comidas e presentes são alguns dos símbolos compartilhados entre aqueles que comemoram a festa cristã litúrgica do nascimento de Jesus.

Curiosamente, há várias tradições natalinas oriundas da Alemanha que se inseriram ou foram apropriadas pelos brasileiros, mas que hoje não são mais conhecidas pela origem alemã. O símbolo mais óbvio é a árvore de Natal. De acordo com o livro A invenção da árvore de Natal, do escritor Bernd Brunner, a primeira aparição do ícone teria sido em Freiburg, no sul da Alemanha, no ano de 1419.

O livro relata que padeiros enfeitaram com pães-de-mel e nozes uma árvore em um hospital da cidade. A história, porém, não tem comprovação em documentos.