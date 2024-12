Casal e bebê de 1 ano em ônibus acidentado em MG iam passar Natal na Bahia

A família de Bianca de Jesus em Ipiaú (BA), que estava com o marido e uma filha de um ano de idade no ônibus envolvido em acidente em Minas, busca notícias sobre eles na tarde deste sábado (21). Os pais dela estão junto com outros parentes e amigos aguardando notícias para saber se o trio está hospitalizado ou se faz parte das mais de 30 vítimas mortas no acidente.

O que aconteceu

Família busca notícias. "O acidente a gente sabe... A gente quer saber se eles estão hospitalizados, se sobreviveram ao acidente, se não... A gente quer ter notícias", disse ao UOL uma familiar que se identificou apenas como Lorena.

Passagem para as festas de fim de ano. Josinaldo Pereira, de cerca de 30 anos, Bianca, de 27 anos, e pequena filha de um ano, compraram a passagem na quarta-feira (18) com a ajuda de uma agente de viagens da cidade de origem dela, Ipiaú —- a 360 km ao sul de Salvador (BA).