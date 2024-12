Magdeburg tem dia de homenagens e protestos após ataque

O memorial aconteceu ao mesmo tempo em que centenas de manifestantes entoavam slogans extremistas em outra parte do centro da cidade.

A prefeita de Magdeburg, Simone Borris, pediu à população que siga unida, apesar do choque. "Desejo a todos nós, como comunidade municipal, que não nos deixemos abalar", disse. "Que apoiemos as vítimas e as famílias das vítimas em seu luto, e que a comunidade, por favor, fique unida."

"O ataque brutal da noite passada nos deixa tristes e com raiva, desamparados e com medo, inseguros e desesperados, sem palavras, atordoados e profundamente afetados. Estamos aqui na catedral esta noite com sentimentos que não podem ser compreendidos", discursou o bispo Gerhard Feige.

Feige frisou que os presentes estavam lá para oferecer apoio uns aos outros, e exortou o público a não "deixar que o ódio e a violência tenham a última palavra".

Após a cerimônia, Scholz escreveu na rede social X que "toda a Alemanha está nessa hora escura ao lado das cidadãs e dos cidadãos de Magdeburg".

Extrema direita protesta