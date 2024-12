Por que o Congo processou a Apple por "minerais de conflito"

População cética

Hypocrate Marume, membro do Comitê Consultivo da Sociedade Civil da província de Quivu do Sul, disse à DW que o processo contra a Apple é bem-vindo. Ele está otimista de que, a longo prazo, ele ajudará a acabar com as violações dos direitos humanos na RDC.

"Isso é um alívio", disse Marume. "É por isso que estamos pedindo a todas as organizações da sociedade civil que apoiem nossos advogados. Para que tenhamos acesso a reparações pelos danos que esses grupos já causaram em conluio com os rebeldes."

Um ativista ambiental que pediu para não ter seu nome divulgado disse à DW que a culpa por esse tipo de comércio não pertence somente às empresas e aos grupos armados. Ele disse que as autoridades da RDC não estavam cumprindo seu dever de proteger a população e controlar os recursos do país. "Foram elas que emitiram as licenças para as empresas", disse ele. "Mas, se uma autoridade provincial for verificar o que está sendo feito no local, ela pode ser espancada por homens armados. Em que país estamos vivendo?"

Umpula continua esperançoso de que a ação judicial da RDC possa forçar as empresas multinacionais a examinar mais de perto suas cadeias de suprimentos.

Agora cabe à Justiça da França e da Bélgica decidir se as investigações serão iniciadas, o que poderia abrir um precedente.