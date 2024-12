Carga de carreta em acidente em MG estava acima do peso, diz polícia

Veículos envolvidos no acidente trafegavam em sentidos opostos. Segundo a Polícia Civil, o ônibus se deslocava de São Paulo para a Bahia. Já a carreta estava no sentido oposto, em direção à capital Belo Horizonte. A carreta iria transportar o granito que caiu na rodovia do Ceará até o Espírito Santo, ainda de acordo com a investigação.

Ocupantes do veículo de passeio também envolvido no acidente foram ouvidos pela Polícia Civil. Esse veículo estava atrás do ônibus e colidiu na traseira do coletivo. Os ocupantes sobreviveram à colisão. Todas as vítimas fatais do acidente estavam no ônibus, segundo a Polícia Civil.