Caso de colombianos expõe dilemas migratórios da Alemanha

O Ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, recebeu pessoalmente uma petição pedindo a permanência dos dez colombianos no país. "Hoje recebi uma petição com 84 mil assinaturas defendendo a permanência de dez auxiliares de enfermagem da Colômbia. Eles cuidam de pessoas com demência. Sem profissionais estrangeiros, ficaremos sem vagas de enfermagem no futuro. Não podemos nos render à xenofobia", escreveu Lauterbach, em seu perfil no X.

O caso gerou indignação na Alemanha. Muitos se perguntam como é possível que estrangeiros bem integrados, que pagam seus impostos e se disponibilizam dia e noite para pacientes com necessidades extremas de cuidados, tenham que deixar o país? Mas, há também o outro lado da moeda: qual sinal Alemanha envia ao exterior se os requerentes de asilo rejeitados e sem formação puderem permanecer no país? A decisão final sobre o caso caberá agora a uma comissão do estado da Baixa Saxônia.

Ao receber a petição, Lauterbach, prometeu fazer tudo o que for legalmente possível para ajudar. "Se não tivéssemos tantos profissionais de enfermagem estrangeiros, não seríamos mais capazes de oferecer cuidados de enfermagem no mesmo nível na Alemanha." Ele diz que o país deve enviar um sinal claro de que "os cuidadores estrangeiros são mais do que bem-vindos aqui, por que dependemos deles e tivemos experiências muito boas com eles."

"Sem irmos a público e sem discussões com os políticos em todos os níveis, provavelmente teríamos continuado a temer as deportações em curto prazo", assegurou Andrea Wohlmacher. A chamada "tolerância de aprendizado" concedida pelas autoridades alemãs deve trazer alívio à clinica e à equipe de cuidadores. Os dez colombianos estão recebendo treinamento para se tornarem auxiliares de enfermagem, cuidadores e cozinheiros, o que afasta por ora a possibilidade de deportação.

Incentivos à migração qualificada

Joachim Stamp, que atua há quase dois anos como representante especial do governo alemão para acordos migratórios, vem mantendo conversações com autoridades na capital colombiana, Bogotá, nos últimos dias.