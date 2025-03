Argentina: protesto que uniu aposentados e torcidas terminou com 46 feridos

Pablo Grillo, fotógrafo de 35 anos, trabalhava na cobertura do fato quando foi atingido na cabeça por um cartucho de gás lacrimogêneo. Grillo foi operado com urgência na noite de quarta-feira e está internado em estado grave, segundo o La Nacion.

12.mar.2025 - O fotógrafo Pablo Grillo ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça durante protesto na Argentina Imagem: Nicolas SUAREZ / AFP

O chefe de Gabinete da Argentina, Guillermo Francos, afirmou que o caso do fotógrafo foi "um acidente não previsto". "São as consequências lamentáveis de um episódio violento como o que esse grupo gerou ontem nos arredores do Congresso e depois levou até a Praça de Maio."

Dos 46 feridos, 20 são manifestantes e 26 são agentes de segurança. O governo de Buenos Aires estimou um prejuízo de cerca de 275 milhões de pesos (R$ 1,5 milhão).

Governo fala em espécie de 'golpe de Estado'

O chefe de Gabinete afirmou que os manifestantes quiseram realizar uma "espécie de golpe de Estado" contra o governo do presidente Javier Milei. "Eles não encontram brechas, então têm a ideia original de colocar torcidas organizadas para defender os direitos dos aposentados. Isso gerou os distúrbios que todos vimos ontem, a utilização da violência como instrumento e, a partir do que foi gerado com essa violência e a resposta das forças de segurança, essa marcha ao grito de 'que todos se vão'."