Imigrantes na mira da violência após atentado em Magdeburg

Falando à DW, ele criticou eventos como o promovido pela AfD na segunda-feira, frisando que o foco agora deveria estar nas vítimas e nos sobreviventes.

"Vejo uma grande perplexidade e estado de choque em Magdeburg. Este ataque deixou uma ferida profunda na cidade. Isso nos atinge no nível pessoal – há colegas da minha mulher entre os feridos", afirma.

Para Begrich, enquanto pessoas ainda estiverem no hospital encarando as consequências do atentado, qualquer tentativa de instrumentalização é inadmissível. "As vítimas devem ser o centro das atenções agora. A análise do ocorrido virá depois. A cidade não quer saber de instrumentalização."

Apesar das notícias falsas, rumores e tentativas de manipulação do caso nas redes sociais, Begrich vê Magdeburg genuinamente abalada: "A cidade está se unindo."

Na segunda-feira, enquanto a AfD organizava seu próprio protesto, centenas de pessoas deram um abraço coletivo na praça que foi palco do atentado em Magdeburgo, em homenagem às vítimas.

A iniciativa, sob o nome "Não dê chance ao ódio", era também um contraponto aos extremistas que tentam faturar politicamente com a tragédia.