Obra de fábrica da chinesa BYD no Brasil é interditada sob acusação de trabalho escravo - Ministério Público afirma ter resgatado 163 operários mantidos "em condições análogas à escravidão" de canteiro de obras em Camaçari, na Bahia. Montadora chinesa promete assegurar direitos de terceirizados.Parte das obras de construção de uma fábrica da montadora chinesa de carros BYD foi interditada nesta segunda-feira (23/12) após autoridades federais resgatarem 163 trabalhadores vindos do exterior e mantidos pela empresa em condições análogas à escravidão, informou o Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA).

O embargo parcial da obra em Camaçari, na região metropolitana de Salvador (BA), foi comunicado à empresa e ao Jinjiang Group, uma das empreiteiras contratadas para a empreitada, informou o MPT-BA.

A unidade, que abrigará a produção de carros elétricos e híbridos, está sendo instalada na área da antiga fábrica da Ford. As obras começaram em março deste ano, com investimento superior a R$ 5,5 bilhões e apoio do governo da Bahia, e devem ser concluídas no final de 2025.