Avião de pequeno porte desaparece no interior do Amazonas; mãe de piloto faz apelo em vídeo

Um avião de pequeno porte que estaria com quatro pessoas a bordo desapareceu, na última sexta-feira, 20, na floresta amazônica, em Manicoré, no interior do Amazonas. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e policiais locais estão empenhados nas buscas. Nesta terça-feira, 24, a procura pela aeronave foi reforçada por equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, com cães farejadores.

O desaparecimento foi notificado pela mãe do piloto Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, que seria um dos tripulantes da aeronave. Moradora de São José do Rio Preto, Nagila usou as redes sociais para fazer um apelo pelas buscas ao filho. Segundo a mãe, Rodrigo fez contato a família no momento em que decolava de Porto Velho, capital da Rondônia, com destino a Manaus, capital amazonense.

Ela disse que o filho sonhava em conhecer a Amazônia e a família o ajudou a organizar a viagem. Ele teria pousado em Ariquemes e seguiu para Ji-Paraná. O piloto relatou ter feito revisões no avião que, estaria com problema. Ele passou o GPS para a família acompanhar o voo e alertou que poderia ficar sem sinal por até dois dias.